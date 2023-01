Sportiva Sturla devastata dalla mareggiata: "Da anni chiediamo una protezione"

Una forte mareggiata flagella la costa genovese, in particolare il levante. Gravemente colpita la Sportiva Sturla di via V maggio, la furia delle onde ha causato grossi danni agli spogliatoi, alla centrale termica e agli impianti di areazione nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 gennaio 2023. La dirigenza ha lanciato l'ennesimo grido di allarme, non è infatti la prima volta che gli impianti vengono danneggiati dal mare.

"Sono moltissimi anni che chiediamo aiuto alle istituzioni per avere protezione lato mare - afferma il segretario Massimiliano Omero - Per noi dover ricominciare da capo ogni volta zero è complicato. Alle istituzioni rivolgiamo nuovamente il nostro appello, a maggior ragione in questo drammatico momento".

Nel 2018 la distruzione della piscina piccola, ancora chiusa, il segretario della Sportiva Sturla spiega amareggiato. "Siamo stanchi, le istituzioni decidano se dobbiamo chiudere o andare avanti. È il momento di sapere se la piscina di Sturla rappresenta un valore per la cittadinanza in quanto al momento, non essendo piscina comunale ma portata avanti solo grazie all'operazione di autofinanziamento dei soci, non riceviamo sostegni di alcun tipo: né comunali, né regionali, né statali".