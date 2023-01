Forte mareggiata: danneggiato un tratto di argine dell'Entella

La forte mareggiata che si è abbattuta sul levante ha creato problemi a Sestri Levante e Chiavari.

A Chiavati il sindaco Federico Messuti, nella serata di martedì 17 gennaio 2023 ha spiegato che: "Un tratto di argine del fiume Entella è stato danneggiato, nel parco all’altezza della rotonda di via Trieste. A causare il danno è stata la forza delle onde che in queste ore si stanno frangendo lungo gli argini. Siamo intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza l’area". Nel corso della mattinata di mercoledì 18 gennaio le verifiche su tutto il lungofiume, controlli che saranno effettuati anche facendo volare un drone dall'alto per poi provvedere alle opere di ripristino.

Problemi mercoledì 18 gennaio anche a Sestri Levante, a causa della mareggiata sono state chiuse via Queirolo e lungomare Descalzo. Allagamenti anche a Riva Trigoso a causa dell'alto livello del Petronio. Sul posto sono presenti assessori, vigili del fuoco e personale comunale.