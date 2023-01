Mareggiata: la bandiera del Genoa resiste a Boccadasse, non a Priaruggia

Sta circolando nelle ultime ore a Genova la notizia che l'ormai nota bandiera del Genoa di Boccadasse sia stata portata via dal mare in occasione della forte libecciata che si è abbattuta sulla costa genovese nel primo pomeriggio di lunedì 16 gennaio 2023, circolano anche alcune fotografie, ma si tratta in realtà di una fake news.

A essere stata portata via dal mare è invece la bandiera che si trova su uno scoglio a Priaruggia. GenovaToday ha effettuato un doppio sopralluogo per verificare la notizia e, almeno alle ore 15:30, la bandiera di Boccadasse sventolava ancora tra le onde, di quella di Quarto è invece rimasta solo l'asta, adagiata sugli scogli.

La bandiera era stata al centro di un caso mediatico nelle scorse settimane, dopo l'esposto presentato in Procura da due tifosi della Sampdoria. Il vessillo era stato rimosso in via precauzionale, poi era stato nuovamente issato dai tifosi del Genoa che si erano dati appuntamento nel borgo attraverso il tam tam sui social. L'ultima volta che il vessillo era sparito a causa di una mareggiata, era stato riposizionato lo scorso agosto da mister Blessin insieme ai pescatori della zona. Riuscirà questa volta a resistere alla furia del mare? Ai posteri l'ardua sentenza.