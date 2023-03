Il cinghiale a tavola fa il giro del web, Coldiretti: "Situazione surreale"

Continua a far discutere il blitz dei cinghiali al tavolo di un ristorante di Santa Margherita Ligure. Un video diventato virale sui social in cui si vede un primo animale che scorrazza nella zona del porto accompagnato da diversi cuccioli, nota la tavola imbandita e dopo un rapido controllo facendo cadere una bottiglia prosegue per la sua strada. Un secondo cinghiale, più intraprendente, afferra invece la tovaglia con il muso facendo cadere piatti e bicchieri, per poi allontanarsi tra lo sguardo incredulo di alcuni turisti stranieri.

"I cinghiali in Liguria non si fermano più alle strade: ora arrivano addirittura ai tavoli dei ristoranti" attacca Coldiretti. Il presidente Luca Dalpian e il direttore Paolo Campocci sottolineano: "La situazione sta peggiorando rapidamente e si fa ogni giorno più pericolosa per cittadini e turisti. Urgono provvedimenti rapidi e puntuali prima che qualcuno si faccia male davvero". L'associazione degli agricoltori definisce la situazione tra Genova e levante "surreale" e spiega che: "Secondo le stime oggi in Italia i cinghiali sono oltre 2,3 milioni con un forte sovrappopolamento nel nostro territorio".

"Serve un cambio di rotta"

"I cinghiali causano continuamente incidenti, spesso anche con morti e feriti - continuano Dalpian e Campocci - oltre a rappresentare un vero e proprio un flagello per i campi e per le tavole. In Liguria, poi, al sovrappopolamento di ungulati si aggiunge anche il dilagare della peste suina africana, problema contro cui la nostra Regione lotta da gennaio 2022. Un anno di commissario non è servito a nulla, se non a fare una recinzione che, alla fine, si è anche rilevata inutile. Anche per questo, dal nuovo commissario ci attendiamo un cambio di rotta, ora più che mai necessario".

Il video del cinghiale al ristorante

Crisi energentica e siccità

A ciò si aggiungono, poi, il perpetrare della crisi energetica scaturita dalla guerra in Ucraina e le conseguenti spese degli agricoltori per energia e materie prime, oltre chiaramente alla contingente siccità, fenomeno che ha ulteriormente ad aggravato il deficit alimentare della Liguria e dell’Italia intera. "Bisogna dare risposte alle decine di migliaia di aziende - concludono il presidente e il direttore di Coldiretti Genova - che vedono ogni giorno il proprio lavoro cancellato dai cinghiali, proliferati senza alcun controllo. E anche ai cittadini e ai turisti, la cui incolumità è messa a rischio ogni giorno dalla presenza indiscriminata anche in città degli ungulati. L’esempio di Santa Margherita Ligure è solo l’ultimo di una lunga serie. Bisogna agire in fretta prima che le cose peggiorino ulteriormente, prima che qualcuno si faccia male davvero".