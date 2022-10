Veicoli parcheggiati sulle ciclabili, Bucci: "Fotografate e mandate al Comune"

Capita sovente a Genova di vedere veicoli parcheggiati sulle piste ciclabili. Per contrastare questo fenomeno, il sindaco Bucci ha invitato le associazioni dei ciclisti urbani a scattare foto e inviare la segnalazione al Comune tramite il servizio SegnalaCi.

"A margine di un incontro con il sindaco, sulle piste ciclabili che vogliamo avere in città, per cui inizia una stretta collaborazione (#genovaciclabile, Fiab Genova, amministrazione e Comune), ci siamo lamentati per le auto parcheggiate sulle corsie ciclabili", spiega Alessandra Repetto di Genova ciclabile.

"Con nostra sorpresa, il sindaco ci ha detto di scattare foto e allegarle a segnalazione su SegnalaCi senza oscurare le targhe. Non ci è nota l'azione successiva che potrà fare il Comune - prosegue Alessandra -, ma speriamo solo che un vero e proprio 'bombardamento' (perché non sono rare auto ma posteggi in pianta stabile che ci rendono la vita impossibile) con la certificazione del fenomeno con data e ora possa servire per un efficace contrasto di questo comportamento incivile".

"Sulle piste ciclabili in sede protetta crescono le speranze, ma intanto vi chiediamo di percorrere questa strada, che se non produrrà alcun risultato, lo terremo presente nel successivo incontro. Aiutateci. Non possiamo più tollerare questa assenza di rispetto. Diamoci due mesi per poi passare ad una strategia successiva. Iniziamo oggi", conclude.