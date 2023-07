Mahmoud ucciso perché si era licenziato. Il corpo trasportato a Chiavari in taxi e poi decapitato

Mohamed aveva preso la sua decisione: lasciare il barber shop dove lavorava e andare a lavorare per la concorrenza. E però la sua scelta non è andata giù al suo ex titolare Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto Tito e al dipendente Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, chiamato Bob, che hanno fatto andare la vittima, Sayed Mohamed Mahmoud Abballa, nell’appartamento al civico 40 di Via Vado a Sestri Ponente e lo hanno ucciso con coltellate al cuore, al fegato e allo stomaco.

Poi, per cercare di disfarsi del cadavere lo hanno messo all’interno di una valigia e portato in taxi da Genova a Chiavari. Qui alla foce dell'Entella lo hanno mutilato e decapitato, gettando in mare il corpo del giovane che sognava di aprire un barber shop tutto suo.

I due sono indagati per la morte di Abdalla con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere. Il fermo è arrivato nella tarda serata di domenica, dopo un interrogatorio durato sei ore in procura di fronte al sostituto procuratore Daniela Pischetola. Poi, sono stati scortati al comando provinciale dei carabinieri diretti dal colonnello Michele Lastella e dal maggiore Francesco Filippo.