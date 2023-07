Cadavere decapitato in mare, ascoltati in procura due giovani

Proseguono le indagini sull'omicidio di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, 19 anni, trovato morto e mutilato nel Tigullio. Nelle ultime ore gli inquirenti hanno ascoltato in procura due giovani nordafricani, che al momento non sarebbero in stato di fermo.

Secondo quanto emerso dall'autopsia, il giovane sarebbe stato colpito non solo al cuore, ma anche al fegato e allo stomaco. Da chiarire quando siano avvenuti il taglio della mani e della testa. Per il medico legale Davide Bedocchi i segni in corrispondenza del collo e delle braccia sono compatibili con l'impatto con un'elica.

Il corpo potrebbe dunque essere stato gettato in mare ed essere stato dilaniato accidentalmente in seguito oppure - ed è questa l'ipotesi più accreditata dagli inquirenti visto che la testa non è stata ancora trovata - il killer potrebbe avere mutilato Mahmoud per rendere più complicato un suo futuro riconoscimento.