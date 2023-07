Cadavere mutilato in mare: scoperte nuove ferite oltre alla pugnalata al cuore

Colpito non solo al cuore ma anche al fegato e allo stomaco. Lo rivela l'autopsia sul corpo di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, il 19enne egiziano ritrovato in mare, senza testa e mani, davanti a Santa Margherita lunedì sera. Ma se la causa della morte è ormai definita, i contorni dell'omicidio sono ancora tutti da chiarire.

A cominciare proprio dal taglio della mani e della testa. Per il medico legale Davide Bedocchi i segni in corrispondenza del collo e delle braccia sono compatibili con l'impatto con un'elica. Il corpo potrebbe dunque essere stato gettato in mare ed essere stato dilaniato accidentalmente in seguito oppure - ed è questa l'ipotesi più accreditata dagli inquirenti visto che la testa non è stata ancora trovata - il killer potrebbe avere mutilato Mahmoud per rendere più complicato un suo futuro riconoscimento.

Il medico ha anche spiegato che la morte risalirebbe all'arco di tempo compreso tra sabato e lunedì scorsi, elemento confermano anche i carabinieri del nucleo investigativo di Genova, guidati dal colonnello Michele Lastella, secondo cui il giovane domenica era ancora vivo. Non è ancora chiaro il luogo dell'omicidio: una delle ipotesi è che Mahmoud sia stato ucciso a Lavagna, e che le correnti abbiano spinto il corpo fino a Santa Margherita. Le due mani, lo ricordiamo, sono state trovate a 300 metri di distanza alla foce del fiume Entella a Chiavari.

Le indagini dei militari, coordinate dal sostituo procuratore Daniele Pischetola, si stanno dividendo tra il centro storico di Genova dove la vittima lavorava come aiuto parrucchiere in via del Campo e dove passava gran parte del suo tempo e il levante dove potrebbe essersi consumato il delitto. Sotto torchio sono finiti gli amici e la fidanzata del 19enne e gli operatori del centro per minori non accompagnati che dal 2021 lo avevano preso in carico, ma le loro dichiarazioni sono avvolte dal massimo riserbo.

Tra tutte le ipotesi, quella più accreditata riconduce a un delitto maturato negli ambienti della droga. Negli ultimi mesi, secondo i carabinieri, il ragazzo aveva iniziato a spacciare anche se non risultano precedenti o segnalazioni, a parte per una lite con un coetaneo mentre era ospite nella comunità che aveva lasciato mesi fa.