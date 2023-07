Cadavere senza testa e mani ripescato in mare

Stava galleggiando al largo di Santa Margherita il corpo ritrovato in mare ieri sera. Ad avvistarlo in acqua dei diportisti che hanno allertato le forze dell'ordine: il cadavere, senza testa e senza mani, apparteneva a un ragazzo di 19 anni egiziano che, in precedenza, era stato ospite di una comunità per minori non accompagnati a Genova.

Già nel primo pomeriggio, sempre a Santa, un bagnino di uno stabilimento balneare vicino al porto aveva trovato una mano sotto a un lettino. Il secondo arto sarebbe stato invece a Chiavari alla Foce dell'Entella, mentre della testa ancora nessuna traccia.

La procura di Genova ha disposto gli accertamenti sui resti e affidato l'indagine ai carabinieri. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di investimenti di barche o tagli di elica.