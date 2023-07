Troppo alcol, sette persone soccorse nella notte

Venerdì 21 luglio sono entrate in vigore le modifiche all'ordinanza anti alcol del Comune di Genova, in base alla quale, fino al 30 settembre, su tutto il territorio comunale, l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore deve terminare, ogni giorno, dalle 22 fino alle 6 del giorno successivo. In alcune zone, il divieto è in vigore dalle 12 alle 8 del giorno dopo.

Nonostante questo, come ogni fine settimana, sono diversi gli interventi del 118 per soccorrere persone ubriache. Nelle prime ore di domenica 23 luglio 2023 sono tre le persone raggiunte dal personale delle pubbliche assistenze genovesi per questo tipo di problematiche: un uomo a Sestri Ponente in casa e poi altre due persone per strada in centro storico più tardi. Infine un uomo precipitato da un muraglione per entrare in un locale.

Anche l'ultimo intervento della giornata di sabato del 118 ha riguardato una sospetta intossicazione etilica, questa volta a San Fruttuoso in strada. Ma poco prima lo stesso è successo in via Balbi, in piazzetta Mattei, sempre nel centro storico, poi una donna in casa in centro.

Per fortuna nessuno è risultato grave da codice rosso: in tre sono stati accompagnati all'ospedale Galliera e uno al Villa Scassi. Chi consuma alcolici a casa propria, evidentemente, non viola l'ordinanza, come le due persone di cui sopra. Lo stesso non vale per chi viene sorpreso ubriaco per strada negli orari, compresi nell'ordinanza