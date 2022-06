Rioccupato il centro sociale Terra di Nessuno al Lagaccio

Dopo lo sgombero dello scorso mese di ottobre gli attivisti hanno rioccupato gli spazi del Terra di Nessuno di via Bianco al Lagaccio, rivendicando l'azione sui propri canali social proprio nell'ultimo giorno di campagna elettorale, nella serata di venerdì 10 giugno 2022. Una data probabilmente scelta non a caso perché è scattato il 'silenzio elettorale', che impedisce agli esponenti politici che sono candidati, sindaco, assessori e consiglieri, di replicare.

"Questa è la nostra campagna elettorale - si legge su Facebook - nell'ultimo giorno di campagna per l'elezione del nuovo sindaco di Genova, noi attivisti del csoa Terra di Nessuno, siamo convinti di essere nel giusto, rivendicando la rioccupazione di via Bartolomeo Bianco 4 al Lagaccio. Ci poniamo come interlocutori del qualsivoglia nuovo sindaco eletto a governare la città, per far in modo che questo spazio sia assegnato a una delle nostre associazioni già legalmente costituite".

"Pensiamo che il progetto di isola ecologica che ha portato allo sgombero del centro sociale - scrivono ancora gli attivisti del Tdn - sia insensato e degradante per il nostro quartiere. Cosi come la 'funivia' pensata del sindaco uscente, come l'abbandono del riassetto degli spazi dell'ex caserma Gavoglio. Il nostro quartiere e la città hanno bisogno di luoghi di socialità alternativa e critica, fuori dalle logiche di profitto dell'industria del divertimento che il sindaco uscente ci ha imposto nel quinquennio trascorso".

Nella serata di venerdì gli attivisti hanno organizzato una cena sociale con assemblea organizzativa, sabato sera, invece, hanno annunciato un concerto seguito da un dj-set.