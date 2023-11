Tari, Piciocchi: "I genovesi devono sapere perché è così cara"

I cittadini genovesi pagano una Tari, la tassa sui rifiuti, tra le più care d'Italia. In apertura della seduta del consiglio comunale di martedì 21 novembre 2023, il consigliere del Partito Democratico, Simone D'Angelo, ha chiesto le ragioni di questi importi.

"Tra il 2018 e il 2022 - si legge nell'interrogazione - la Tari nel Comune di Genova è aumentata del 37,8%. L'aumento è stato in media del 7,7% all'anno, con un aumento del 3,7% nell'ultimo anno (fonte Uil Liguria). In questi giorni il Comune di Genova ha avviato le operazioni di recapito dei bollettini della Tari, che presentano un ulteriore significativo aumento. Si interrogano il sindaco e la giunta per avere i dati precisi dell'aumento imposto alle genovesi e ai genovesi per l'anno 2023".

Per la giunta ha risposto il vice sindaco e assessore al Bilancio, Pietro Piciocchi. "Non c'è stato nessun aumento annuo dell'8% - ha detto Piciocchi -. Abbiamo avuto uno scalino del 23%, imposto dalla Corte dei Conti, che ha imposto un piano di rientro di dieci anni per rientrare degli extra costi di un buco di bilancio di oltre 180 milioni di euro, che abbiamo trovato nel luglio del 2017, lasciato dalla precedente amministrazione".

"Mi permetto di consigliarle di leggere la delibera della Corte del 2019. La bolletta della Tari è cara, perché i genovesi devono sapere che una quota, oltre il 20%, è legata al piano di rientro previsto dalla Corte dei conti, un piano, che ha consentito il risanamento finanziario e il piano di investimenti. Senza quella quota, la Tari risulta nella media nazionale. Prima di lanciare censure severe, credo che sarebbe meglio documentarsi in maniera opportuna".