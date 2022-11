Sconti sulla Tari, come ottenerli

Gli sconti sulla tassa sui rifiuti Tari sono stati uno degli argomenti affrontati nel corso del question time in apertura della seduta del consiglio comunale di martedì 29 novembre 2022. "Vista la possibilità - si legge nell'articolo 54 di Filippo Bruzzone (Lista Sansa-Europa Verde-Linea Condivisa) - di poter accreditare punti Tari per il conferimento di rifiuti tramite Ecovan, ma che in più occasioni la cittadinanza lamenta la mancata possibilità di tale accredito, si chiede quali azioni la civica amministrazione voglia intraprendere per permettere un puntuale e certo accredito di punti Tari, anche attraverso il conferimento dei rifiuti tramite Ecovan".

"La riduzione della Tari - replica l'assessore all'ambiente con delega ai rifiuti Matteo Campora - per chi conferisce rifiuti tramite Ecovan, di 10 o 20 euro, viene applicata in sede di saldo e contrariamente a quanto ci segnala non ci risultano casi di cittadini che non abbiano ricevuto il beneficio".

Nel suo articolo 54 il consigliere rosso-verde ha riportato le segnalazioni ricevute da diversi cittadini genovesi, "specialmente dalla Bassa Valbisagno", circa la mancata applicazione del beneficio sulla bolletta, chiedendo inoltre al Comune di adottare iniziative con le quali pubblicizzare maggiormente il servizio e tracciate la procedura per lo sconto sulla Tari.

L'assessore Campora ha spiegato che, in base all'articolo 20 del Regolamento sulla Tari, "le utenze domestiche che conferiscono tramite Ecovan o Ecocar rifiuti destinati al riciclo hanno diritto a una riduzione della bolletta di 10 o 20 euro in base al numero di punti accumulati: 10 euro da un minimo di 10 ad un massimo di 17,99 punti, 20 euro oltre i 18 punti".

"Circa il mancato sconto sulla bolletta - ha concluso Campora - abbiamo ricevuto una sola segnalazione, ma in questo caso la riduzione era stata applicata correttamente. Invito il consigliere Bruzzone a farmi avere i nominativi dei cittadini che lamentano la mancata applicazione della riduzione. Qualora venisse accertata una mancanza del Comune, interverremo subito".