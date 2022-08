Giovane di 19 anni muore poche ore dopo il ricovero

La squadra mobile è al lavoro per cercare di ricostruire le ultime ore di un ragazzo italiano di 19 anni, che è morto nel pomeriggio di sabato 6 agosto all'ospedale Evangelico di Voltri, con ogni probabilità per una overdose.

Il giovane era stato trovato svenuto da alcuni cittadini ai giardini Govi di corso Italia e poi soccorso intorno alle 4.40 da un'ambulanza della Croce Verde e portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Da lì è stato trasferito all'Evangelico di Voltri.

Dopo qualche ora, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ancora non è stata resa nota l'identità del giovane, che pare abitasse a Marassi. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte.