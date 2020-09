Principio d'incendio su un treno

Nel pomeriggio di venerdì 18 settembre 2020 i vigili del fuoco sono intervenuti presso la stazione di Sturla per la segnalazione della presenza di fumo in una carrozza di un treno. A prendere fuoco della carta in un bagno.

Il personale viaggiante ha effettuato la prima estinzione mentre la squadra dei vigili del fuoco ha effettuato il minuto spegnimento e le verifiche di sicurezza. Limitati i danni, nessun intossicato dal fumo.

Sul posto anche la polizia ferroviaria.