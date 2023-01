Mareggiata con danni a Sturla, la consigliera Finocchio: "Manca una protezione"

???????? ?????????? ??? ?? ??????? ???? ???????? ?? ?????? Oggi pomeriggio mi sono recata nelle varie ???????????? ? ???????????? ???????? ??? ???????? ?? ?????? per ascoltare le varie esigenze di ognuno di loro, la conta dei danni e‘ devastante e le immagini pesano più di mille parole ! E' da quando sono bambina che si parla di una protezione a mare che a oggi non c'è, non si può pensare che le varie associazioni natatorie presenti, presidio sociale fondamentale sia per la città, sia per l’identità del quartiere, quasi ogni anno debbano affrontare, a proprie spese, opere importanti per la tutela delle proprie attività. La maggior parte di esse, tra l’altro, sono associazioni centenarie che negli anni hanno saputo mantenere la propria presenza sul territorio. Purtroppo, in modo inevitabile, è il clima ad essere fortemente cambiato nel tempo, con le le alluvioni e le imponenti mareggiate sempre più frequenti; è giunto il momento di intervenire davvero! Nello specifico qui cè bisogno urgente di un reef, un di pennello, di un qualcosa capace di tagliare la forza del mare che arriva diritto sulle attività presenti sulla costa. Noi genovesi siamo bravissimi nelle emergenze, forse perchè ne siamo anche po’ tristemente abituati; mi piacerebbe davvero ci fosse una ????? ???????? ?? ?????????? ??? ?????????? ??? ????? ????? ?????? ? ???? ? ?????. Sono partita dalla Sportiva Sturla per poi recarmi presso CNS Circolo Nautico Sturla i Bagni Catainin e Uss Dario Gonzatti Squadra Apnea. . . . #emergenza #mareggiata #inverno2023 #liguria #genova #maredinverno #manutenzione #litorale #protezione #spiaggia #vlog #vlogger #politica #Progressista #sinistra #protezionecivile #cambiamentoclimatico