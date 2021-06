Rissa fra ubriachi in un ristorante, interrotta dal cuoco

Intorno alle 21.45 di martedì 29 giugno 2021 le pattuglie dell'ufficio prevenzione generale e del commissariato Centro sono intervenute a Sottoripa per una segnalazione di rissa. All'arrivo, la lite era appena terminata ma i contendenti erano ancora sul posto.

Alcuni testimoni hanno dichiarato di aver sentito uno dei tre contendenti, un 47enne, palesemente ubriaco, pronunciare delle frasi provocatorie verso gli altri due uomini, che, infuriati, lo hanno inseguito. L'uomo si è rifugiato all'interno di un ristorante, ma i due rivali, di 25 e 36 anni, lo hanno raggiunto e hanno cominciato a picchiarsi con calci e pugni finché il cuoco non è riuscito a separarli e a chiudere dentro il 47enne.

I poliziotti li hanno condotti tutti in questura per gli atti di rito: denuncia e sanzione per ubriachezza. Il 47enne e il 36enne hanno richiesto poi di essere condotti in ospedale per contusioni riportate durante la rissa.