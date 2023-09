Sicurezza, il ministro dell'Interno Piantedosi a Genova

Oggi, martedì 12 settembre, è la giornata dell'arrivo del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Genova. Si tratta della seconda visita di un esponente del governo Meloni in due giorni: ieri era stata la volta di Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, intervenuti al convegno "Facciamo semplice l'Italia. Parola ai territori".

Piantedosi arriva alle 11,15 per partecipare al Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, in Prefettura. La riunione è stata convocata dal prefetto Renato Franceschelli e si parlerà con tutta probabilità di temi caldi per Genova come l'accoglienza di profughi, la questione dei minori stranieri non accompagnati e, più in generale, la sicurezza in città e nel suo centro storico.

Il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo di provincia, dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza e dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.