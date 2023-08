Centri per migranti nelle scuole, la prefettura smentisce

L'emergenza migranti tiene banco anche a Genova. La prefettura smentisce le indiscrezioni relative all'apertura di centri temporanei per migranti negli edifici scolastici sedi delle Scuole Walt Disney e San Teodoro.

Inoltre la prefettura precisa che nella ricerca di luoghi provvisori per far fronte all'accresciuta necessità di accoglienza, non sono presi in considerazione edifici scolastici, considerato l'imminente inizio dell'anno scolastico.

Da ieri la nave Ocean Viking, che sarebbe dovuta arrivare a Genova con oltre 400 migranti, è attraccata a Napoli. La richiesta di non far arrivare la nave sino a Genova, anche a causa del peggioramento del meteo, è stata accolta dopo la mobilitazione che la Cgil insieme alla Comunità di San Benedetto al Porto e al mondo dell'associazionismo e del volontariato.

"La politica del Governo di distribuire i migranti in porti lontani non è accettabile perché colpisce donne e uomini in forte sofferenza fisica e psicologica e aggrava ulteriormente una situazione di grande disagio, che vede esseri umani scappare da guerre, fame e persecuzioni". Questa la posizione di Camera del Lavoro di Genova, Cgil Liguria, Comunità di San Benedetto al Porto e Genova Solidale.