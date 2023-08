Ocean Viking, la nave con i migranti non arriverà a Genova: condizioni marine proibitive

Cambio di programma. Non arriverà a Genova l'Ocean Viking. La nave di Sos Mediterranée, organizzazione umanitaria europea per il salvataggio in mare, è stata dirottata a Vibo Valentia per il peggioramento delle condizioni meteo-marine. Successivamente partirà alla volta di Napoli.

"Le autorità italiane - ha spiegato Sos Mediterranée - hanno dato istruzioni alla Ocean Viking di far sbarcare alcuni dei 439 superstiti a Vibo Valentia prima di procedere. L'allerta maltempo nel Tirreno ha sollevato preoccupazioni per la navigazione verso Genova con i restanti sopravvissuti, dato che sono previsti vento forte e mareggiate. Tra i sopravvissuti ci sono 90 minori non accompagnati, 4 donne incinte e 6 persone con disabilità. La nostra richiesta di avere un porto sicuro alternativo è stata accolta, completeremo lo sbarco dei restanti sopravvissuti a Napoli"

L'ultimo attracco di una nave di migranti a Genova risale al 2019: la Cigala Fulgosi, imbarcazione della Marina Militare, era arrivata nel capoluogo ligure e sbarcata a calata Bettolo nel giugno di quattro anni fa, dopo aver salvato circa 100 persone al largo della Libia, di cui 17 donne e 23 minori.