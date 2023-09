Minori non accompagnati, a Genova sono 600 (contro 183 posti)

A oggi i minori stranieri non accompagnati a Genova sono circa 600, a fronte di 183 posti: a fornire i dati in consiglio comunale, l'assessora alle Politiche Sociali Lorenza Rosso rispondendo a un'interrogazione di Federico Bertorello (Lega).

Un tema caro al consigliere - e alla sua forza politica - che affronta questo argomento non per la prima volta: "È un argomento difficile da affrontare, per di più la crisi in Tunisia, che segue quella libica, ha fatto sì che aumentassero le partenze, con la complicità di scafisti e organizzazioni criminali che lucrano sul trasferimento dei migranti in Europa. Siamo stufi di questa situazione subita dal Comune di Genova, la lacuna è dell'Unione Europea che scarica il problema su governo e comuni". La richiesta di Bertorello alla giunta, fondamentalmente, è di fare il punto della situazione ma anche di ribadire l'insofferenza in prefettura.

L'incremento è registrato a livello nazionale, non solo locale, come evidenziato dal Ministero dell'Interno che giornalmente pubblica sul cruscotto statistico giornaliero l'aggiornamento degli arrivi: i numeri dicono che in questi primi nove mesi del 2023, in Italia, sono arrivate 114.844 persone. Per comprendere la differenza, basta leggere il dato relativo agli stessi mesi nel 2021: poco meno di 38mila persone.

L'accoglienza di migranti di primo arrivo, non ancora titolari di protezione internazionale, è competenza del Ministero dell'Interno tramite le prefetture che ospitano le persone nei Cas. I numeri cambiano a seconda degli arrivi: l'assegnazione è coordinata dalla Prefettura di Genova con un concentramento in città e successivamente con lo smistamento in diverse zone della Liguria.

Allo stato attuale, alla prefettura di Genova risultano assegnati oltre 2000 posti che variano a seconda delle tipologie di accolti (strutture per nuclei familiari o per singoli) e dall’ottenimento dello status di protezione internazionale. Chi lo ottiene, può essere collocato nei progetti Sai dei vari Comuni. E qui entra in gioco l'amministrazione: "Il comune di Genova - ha spiegato Rosso - è accreditato dal Sistema centrale Sai per 300 posti per persone singole e famiglie e per 183 posti per minori stranieri non accompagnati. Sul territorio ci sono 183 posti per minori stranieri non accompagnati e questo vuol dire che dobbiamo incrementare i setting che sono saturi. A oggi i minori stranieri non accompagnati sono circa 600".