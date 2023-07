Minori non accompagnati, prossimamente l'apertura di altri due centri

Approda in consiglio comunale la questione dei 45 minori non accompagnati ospitati in un centro di via Rolla. A parlare di "situazione gravissima" è il consigliere della Lega Federico Bertorello: "Sono quotidiane le denunce dei residenti che lamentano la pericolosità di alcuni ragazzi a causa delle frequenti risse. Alcuni sono armati di coltelli. Sono anche frequenti i danneggiamenti delle auto parcheggiate anche nel quartiere di Coronata. La situazione non può più essere tollerata. Finché non ci sarà un'organizzazione che consenta di inserire queste persone nella nostra comunità, non sarà possibile continuare ad accoglierle".

"All’interno del centro - risponde l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - abbiamo riscontrato una gestione discretamente buona: all’interno le regole vengono rispettate. Abbiamo fatto sopralluoghi con la polizia locale e non abbiamo riscontrato situazioni di criticità: ne abbiamo riscontrate nei dintorni, ma non è possibile dire se queste sono riconducibili ai minori nel centro".

Sicuramente, come confermato da Gambino, nella zona di Campi c’è stato un incremento di situazioni allarmanti: "Con la questura c’è una continua interlocuzione e da cinque settimane ci arrivano segnalazioni. Con la polizia locale stiamo facendo dei colloqui per comprendere l’entità del problema e abbiamo interessato la questura per fare dei passaggi più frequenti anche per aumentare la percezione di sicurezza come attività di prima risposta. Insieme all’assessore Rosso stiamo cercando di trovare collocazioni che siano diverse rispetto a quelle di adesso affinché si abbia una possibilità di gestirle al meglio e senza recare disturbo ai residenti. Non tutti i ragazzi hanno problemi comportamentali, ma c’è una minoranza che ha un comportamento estremamente pesante nei confronti dei residenti vicini ai centri".

A breve in ogni caso quella zona verrà in parte alleggerita, perché verranno aperte due nuove strutture (di cui una dovrebbe sorgere fuori Genova) in zone più tranquille e, a dire dell'assessore, gestibili in modo migliore dal punto di vista dell’ordine pubblico. Gambino ha anche specificato che non c’è stato un incremento di presenze: i minori non accompagnati gestiti dal Comune sono 600 dallo scorso settembre e non sono aumentati. Ma c'è un turn over che a volte comporta situazioni più critiche.

"Finché non cambieranno le norme che ci consentirebbero di svolgere attività rieducative nei confronti dei soggetti che commettono azioni criminose, è difficile gestirli in maniera corretta. Il Comune si prende carico dei ragazzi nel momento in cui vengono trovati minori non accompagnati sul territorio e gli vengono affidati dal tribunale. Chi ha comportamenti criminosi è una percentuale minima, ma se si concentrano in determinate comunità fanno da capobranco e portano sulla cattiva strada altri ragazzi. Come ente cerchiamo di selezionare le tipologie di ragazzi per indirizzarli alle comunità più idonee per le loro caratteristiche e per il loro percorso di arrivo in Italia".