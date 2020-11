Trascinata per casa dal fidanzato, che le scaglia il telefono in faccia

I vicini di casa hanno visto una ragazza, trascinata per casa dal fidanzato e l'hanno sentita chiedere aiuto dalla finestra, così hanno deciso di chiamare a polizia.

Quando gli agenti sono riusciti a individuare l'abitazione, nel quartiere di Sestri Ponente, all'interno c'era la donna molto scossa, che accusava forti dolori al costato per le percosse ricevute, e presentava visibili segni al volto poiché il fidanzato, per questioni di gelosia, le aveva scaraventato in faccia il cellulare.

La ragazza, che ha confessato di subire le ire del convivente da diverso tempo, è stata convinta a recarsi in ospedale dove è stata poi dimessa con sette giorni di prognosi. Il giovane, un 25enne di origini marocchine, è stato denunciato per lesioni aggravate.