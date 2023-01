Scoppia un petardo e perde un dito: 12enne in codice rosso, ferito anche il fratello

Due fratelli di 12 e 13 anni sono finiti all'ospedale dopo aver esploso un petardo in strada in via Antonio Negro a Sestri Ponente, nella zona di San Giovanni Battista. È successo poco prima delle ore 17 di domenica primo gennaio 2023.

Momenti concitati in zona perché in un primo momento uno dei due bambini è fuggito dopo l'esplosione, nonostante fosse ferito. Grazie alla Polizia intervenuta sul posto è stato trovato a casa, poco lontano, per i necessari soccorsi da parte del personale medico.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il fratello più piccolo ha subito l'amputazione di un dito della mano, una lesione all'occhio e una al ginocchio, mentre il più grande una ferita penetrante alla spalla. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Gaslini di Genova, il 12enne in codice rosso con l'automedica Golf 4 e il 13enne in codice giallo con l'automedica Golf 5. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze dei Volontari Soccorso della Fiumara e della Croce Azzura di Fegino. Nella notte di Capodanno non si erano verificati incidenti a causa di botti e fuochi d'artificio, tanti invece i soccorsi per persone ubriache e anche per alcune aggressioni.