Cassonetti incendiati e giovani ubriachi in ospedale: decine di interventi nella notte

Cassonetti incendiati e interventi di soccorso per chi ha esagerato con l'alcol. Questa, in estrema sintesi, la nottata di San Silvestro dei vigili del fuoco e del personale del 118 in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno. Una cinquantina di interventi dei pompieri, da ponente a levante passando per le vallate, per domare piccoli incendi di cassonetti della spazzatura con le fiamme causate probabilmente dal lancio di petardi. Sul fronte del 118 non sono stati, fortunatamente, registrati episodi gravi, ma gli eccessi non sono mancati con diversi interventi di soccorso per intossicazione etilica con giovani (e non solo) trasportati poi in ospedale. . A mezzanotte e mezza anche un incidente stradale con un ferito in codice rosso in largo Zecca.

Primi interventi a inizio serata, sabato 31 dicembre tra le 20 e le 21: una ragazza di 19 anni è stata portata in codice giallo al Galliera dopo essere stata soccorsa in via Peschiera dalla Croce Verde, trattato sul posto un 20enne in via di Porta Soprana, portata al Galliera in codice giallo anche una 15enne soccorsa in piazza della Vittoria.

A ridosso della mezzanotte diverse le persone in difficoltà per l'abuso di alcolici: alle 23:30 un 30enne è stato portato in codice verde al Galliera dopo essere stato soccorso in Salita di San Gerolamo a Castelletto, poco dopo i militi hanno trasportato in codice giallo al Galliera altre due persone che si sono sentite male, entrambe in piazza De Ferrati: una 34enne e una 20enne. Sono intervenuti i militi della Croce Verde e della Croce Bianca.

Super lavoro dopo i brindisi per l'arrivo del 2023: una persona è stata soccorsa in corso Italia intorno a mezzanotte e mezza e portata in codice giallo al San Martino dalla Croce Bianca Genovese, un 16enne è stato medicato a Recco in lungomare Bettolo intorno all'una, un 27enne a Genova in via del Portello e un 36enne in via Sestri e poi ancora una persona in piazza De Ferrari, tutti trattati sul posto intorno all'una e mezza.

Sono state poi portate in ospedale altre persone nel corso della nottata: una 35enne in codice giallo al Villa Scassi dalla Croce d'Oro dopo i primi soccorsi in via Carzino a Sampierdarena, una 20enne in codice giallo al Galliera dalla Croce Rossa dopo essersi sentita male a San Fruttuoso, un 16enne in codice giallo al San Martino dopo essere stato recuperato dalla Croce Verde di Recco a Camogli in via Ruffini (poco dopo le due) e una persona al Villa Scassi (intorno alle 3) dopo essere stata soccorsa in via Fanti D'Italia dalla Croce Verde Genovese.

Altri interventi sono andati in scena, senza trasporto in ospedale, tra le ore 3 e le 6 ai giardini Luzzati (una donna di 30 anni), in via Brin a Certosa (un uomo di 35 anni), in piazza Verdi alla Foce (un 23enne) e in via al Ponte Calvi nel centro storico.

Gli ultimi due trasporti in ospedale alle ore 5 e alle 6:30, al Galliera. Nel primo caso una 21enne è stata portata in codice giallo dopo essere stata soccorsa in via Santa Zita alla Foce, nel secondo è toccato a una 19enne, recuperata in corso Italia e portata in codice verde. In entrambi i casi è intervenuta la Croce Bianca Genovese.