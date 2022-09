Maxi rissa e coltellate: 16 giovani denunciati, 7 minorenni

Al termine di indagini i carabinieri di Sestri Levante hanno denunciato sedici giovani, sette dei quali minorenni, ritenuti i responsabili di una rissa notturna avvenuta lo scorso 28 luglio.

Cinque dei ragazzi sono residenti nella provincia di Varese mentre gli altri undici tra Lavagna e Sestri Levante. Secondo quanto ricostruito dai militari il violento scontro è nato da un contatto fisico accidentale: una leggera spallata tra due ragazzi a passeggio nelle centrali vie cittadine. I due ragazzi, uno lombardo e l’altro del Tigullio, hanno iniziato un’accesa discussione immediatamente degenerata. I due sono stati immediatamente circondati dai rispettivi amici ed è scoppiata la rissa, nel corso della quale, oltre a calci e pugni, un 18enne di Lavagna è stato colpito da una coltellata. I ragazzi erano scappati all'arrivo della pattuglia dei carabinieri.

Il ferito era stato quindi soccorso e portato all’ospedale di Lavagna, dove i medici hanno riscontrato una ferita all’addome giudicata guaribile in 40 giorni. Alle indagini hanno partecipato i militari del nucleo operativo e delle stazioni di Sestri Levante e Lavagna, alla fine sono stati identificati tutti i partecipanti alla rissa, compreso l'autore della coltellata. Decisive anche le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza comunale.

Per i sedici ragazzi è scattata la denuncia a piede libero per per rissa aggravata alla Procura presso il tribunale ordinario e dei minorenni di Genova.