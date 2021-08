Tragedia a Sestri Levante, turista muore annegata

Tragedia nelle acque di Sestri Levante. Una turista 65enne è morta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno. È successo intorno alle 15.30 di martedì 24 agosto 2021 nella baia delle Favole, più di preciso nello specchio acqueo antistante i bagni Segesta.

Il bagnino dello stabilimento è subito intervenuto per portare a riva la donna. In spiaggia era presente un medico, che ha subito iniziato il massaggio cardiaco, ma i tentativi di salvarle la vita si sono rivelati putroppo vani. La vittima è Lucia Fucili, residente nel milanese.

Sul posto, oltre al personale del 118, anche quello dell'ufficio locale marittimo della guardia costiera. Dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno, che ha deciso di non disporre l'autopsia, dando per assodata la morte per cause naturali.

La donna era a Sestri Levante in vacanza insieme alla sorella.