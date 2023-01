Sfasciano una macchinetta per rubare 100 euro di bibite, ragazzini nei guai

Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri di Sestri Levante nelle ultime ore nell'ambito di due distinte operazioni.

Nel primo caso a finire nei guai sono stati due 30enni originari della Sicilia. Sono stati denunciati per il furto aggravato di un catalizzatore dell’impianto di scarico da un autocarro.

Denuncia per furto aggravato anche per due minorenni, entrambi con precedenti, residenti nel levante ligure. La coppia di ragazzini ha scavalcato la recinzione di una ditta per poi danneggiare una macchinetta per la distribuzione di bevande e rubare prodotti per un valore di oltre 100 euro. I militari li hanno identificati attraverso il sistema di videosorveglianza comunale che ha ripreso i due giovani.