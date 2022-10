Scuola, Brusoni: "Mense non ancora attive solo in alcune statali"

Dopo la lettera di una mamma, pubblicata da GenovaToday, il Comune, nella persona dell'assessore Marta Brusoni, è intervenuto per alcune precisazioni in merito al servizio mense scolastiche.

"Il Comune di Genova non è responsabile del ritardo dell'avvio del servizio mensa in alcune scuole genovesi", precisa l'assessore alle Politiche dell'istruzione Marta Brusoni in merito alla notizia riportata dalla stampa cittadina, sul servizio non ancora garantito in una ventina di scuole genovesi per carenza di organico, in particolare di collaboratori scolastici.

"Nelle scuole comunali, infatti, le mense sono attive e funzionanti fin dall'inizio dell'anno scolastico - continua l'assessore -. I ritardi segnalati dalle famiglie riguardano alcune scuole statali, che ancora non hanno completato l'assunzione del personale necessario all'erogazione dei pasti".

"Per quanto di competenza del Comune, rinnovo la disponibilità ad aprire un tavolo con l'Ufficio scolastico per individuare insieme soluzioni positive", conclude Brusoni.