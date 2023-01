Sciopero benzinai, presidio davanti alla prefettura: "Non decidiamo noi i prezzi"

Nell'ambito dello sciopero di 48 ore dei benzinai che avrà inizio questa sera (qui gli impianti aperti nel genovese) le organizzazioni sindacali dei gestori di impianti organizzano un presidio dei lavoratori mercoledì 25 gennaio alle ore 11 davanti alla prefettura in largo Lanfranco.

Il presidio è indetto da Figisc Confcommercio e Faib Confesercenti per protestare contro la "vergognosa campagna diffamatoria nei confronti dei gestori, per ricordare che le politiche di prezzo alla pompa non sono imputabili ai gestori, il cui margine medio di guadagno (3 cent/litro) rimane invariato a prescindere dal prezzo finale al consumatore, e per dire no ai nuovi obblighi di legge a carico dei gestori, già sottoposti a numerosi controlli e verifiche da parte degli organi competenti".

Lo sciopero dei benzinai, indetto a livello nazionale, parte questa sera (martedì 24 gennaio) alle 19, e terminerà alla stessa ora di giovedì 26.