Sciopero benzinai per 48 ore, la lista degli impianti aperti

È stato confermato lo sciopero nazionale dei benzinai proclamato da Faib Confesercenti, Fegica, Cisl, Figisc Confcommercio. I rappresentanti sindacali hanno spiegato nei giorni scorsi di essere delusi dalle misure del governo e contestano l'obbligo della cartellonistica per l'esposizione del prezzo medio perché penalizzerebbe i gestori degli impianti e sarebbe inutile per far abbassare i prezzi.

Serrata quindi dalle ore 19 di martedì 24 gennaio alle ore 19 di giovedì 26 gennaio 2023; la Prefettura ha reso noto l’elenco degli impianti di distribuzione che garantiscono l’apertura h24/ 7giorni su 7 sulla rete stradale urbana ed extraurbana, come da regolamentazione degli scioperi nel settore della distribuzione del carburante per l’area metropolitana di Genova, adottata in data 31 ottobre 2019, in conformità alle direttive impartite dalla commissione di garanzia con delibera numero 94 del 2001.

Sciopero benzinai, elenco distributori aperti con self