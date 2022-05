Esce per andare a cercare funghi: ritrovato l'anziano scomparso

È stato ritrovato intorno alle ore 15, fortunatamente in buone condizioni, l'anziano che era scomparso in mattinata dopo essere uscito per andare alla ricerca di funghi a Sant'Eusebio.

L'uomo, un 79enne, era uscito nella mattinata di sabato 7 maggio 2022, ma non aveva fatto ritorno a casa allarmando i familiari che non riuscivano più ad avere sue notizie. All'ora di pranzo avevano infatti chiamato i soccorsi ed erano partite le ricerche nelle zone tra via Mogadiscio e via Mermi in Valbisagno.

Dopo i primi accertamenti condotti da una squadra dei vigili del fuoco, si era attivata tutta la macchina dei soccorsi. Nel primo pomeriggio era arrivata sul posto anche l'unità cinofila del comando di Savona, per supportare gli esperti del Tas dei vigili del fuoco e i volontari del soccorso alpino. Presenti anche carabinieri e personale del 118 con un'ambulanza. Alla fine il 79enne è stato ritrovato mentre camminava lungo una strada abbastanza nascosta, facendo rientrare l'allarme.