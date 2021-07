San Fruttuoso, incendio in appartamento in via Archimede

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di domenica in via Archimede, poco prima dell'inizio di corso Sardegna.

Le fiamme sono divampate in un'abitazione al quarto piano. La proprietaria non era in casa, e i vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta blindata per riuscire a entrare e intervenire.

Nessuno è rimasto ferito, ma i danni - circoscritti al solo appartamento - sono ingenti. Da chiarire le cause.