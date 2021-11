Lamiere pericolanti in via Scarsellini, in azione le gru di Vernazza

Resta ancora chiusa via Scarsellini, dove da domenica pomeriggio a causa del forte vento si sono distaccate alcune lamiere dal quattordicesimo piano di un grattacielo.

Il fronte ventoso del porto non ha consentito ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza il tetto che è tuttora squarciato con pezzi di alluminio pericolanti.

Se distaccati potrebbero cadere anche a cento metri di distanza, motivo per cui gli agenti della municipale sono di presidio alla rotonda per impedire l'accesso alla strada che conduce a molti posti auto, uffici e si immette su lungomare Camepa.

Per mettere in sicurezza il palazzo oggi, meteo permettendo, entreranno in azione anche le gru di Vernazza a causa dell'altezza.