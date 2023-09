Migranti, nuove polemiche per minori non accompagnati ospitati in container

Nuove polemiche a Genova sulla gestione dei migranti a Genova. Dopo quelle relative all'arrivo a Voltri di 50 persone da Lampedusa, accolte in tende negli spazi degli ex cantieri navali Costaguta, arrivano anche quelle relative alle alture di Rivarolo. In via Pierino Negrotto Cambiaso, nella zona dell'ex circolo Arci Ricciotti, sono stati collocati dei container, che dovrebbero ospitare minori stranieri non accompagnati. Il presidente del Municipio Valpolcevera, Federico Romeo, ha annunciato un'assemblea pubblica il 22 settembre, alle ore 17, parlando di mancata condivisione con il territorio.

"In via Cambiaso - ha scritto sui social Romeo - si sta consumando una vergogna senza alcun rispetto della dignità delle persone. Container dentro a un piazzale, senza alcun servizio e vicino a un fabbricato inagibile e in stato di pericolo strutturale. Così la Cooperativa Misecoop vuole ospitare minori stranieri non accompagnati. Un sito inadeguato sotto tutti i punti di vista. Questa la chiamano accoglienza? Il nostro Municipio non si è mai sottratto a dare una mano e siamo a disposizione per ogni soluzione alternativa ma sempre nel rispetto della dignità delle persone. Attendo risposta dagli assessori comunali Gambino e Rosso". Romeo ha spiegato di aver scritto una lettera agli esponenti della giunta lo scorso 67 settembre, senza però ricevere risposta.

A margine del consiglio comunale il sindaco Marco Bucci ha dichiarato: "Quelli che sono stati posizionati a Rivarolo non sono container, sono appartamentini. Se ci stanno gli operai che lavorano nei cantieri, e magari ci vivono per anni, ci possono stare anche i minori stranieri non accompagnati. Non so quanti saranno i ragazzi ospitati a Rivarolo ma comunque dormiranno lì e, poi, durante il giorno faranno attività altrove, andranno a scuola o faranno dei lavori". Sulla questione di Voltri, invece: "Non dico niente perché non è il mio lavoro".

A stretto giro di posta ha replicato Ferruccio Sansa, consigliere regionale ligure dell'omonima lista di centrosinistra: "Vergogna è una parola che in politica usiamo troppo spesso. A vuoto - ha scritto -. Ma qualche volta va usata. E io oggi provo vergogna per le parole che il sindaco di Genova ha usato parlando della sistemazione da offrire ai minori stranieri non accompagnati a Genova: signor sindaco - ha chiesto Sansa rivolgendosi a Bucci -, le piacerebbe che i suoi, i miei, i nostri figli fossero sistemati nei container?".