VIDEO | Voltri, altri 20 migranti arrivati nella notte: ecco gli spazi in cui sono ospitati

Sono 20 i migranti giunti nella notte tra lunedì e martedì a Voltri, che si sommano ai 19 già presenti da lunedì, tutti uomini, trasferiti da Lampedusa.

La tendopoli - allestita nelle aree ex Cantieri Costaguta a Voltri - è predisposta per accogliere 60 ospiti in 10 tende da 6 posti ciascuna.

Gli ospiti provengono dall'Africa e in particolare dai teatri di maggior conflitto quali Burkina Faso, Niger, Mali. Alloggeranno provvisoriamente nelle tende allestite dalla Prefettura e gestite dalla Croce Bianca Genovese, in attesa di posti nei centri di accoglienza straordinaria.

La decisione ha subito acceso le polemiche (qui tutte le reazioni), con critiche sia da destra che da sinistra, mentre il Municipio 7 Ponente, guidato dal centrodestra, ha specificato di "non essere stato consultato e nemmeno adeguatamente informato sul centro di accoglienza migranti che la Prefettura 'in collaborazione con il Comune' secondo quanto affermato dal Prefetto di Genova, ha stabilito di collocare a Voltri, a pochi metri dal centro abitato e in prossimità di un campo sportivo, nelle vicinanze di una strada di accesso al Bacino Portuale di Pra’".

Il municipio ha invitato l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino a partecipare a una delle prossime giunte per fornire pubblicamente ulteriori chiarimenti.

"Nel caso di Voltri - hanno comunicato gli esponenti della Lega - occorre istituire un presidio fisso di polizia e carabinieri nell’area degli ex cantieri Costaguta. Genova è satura e non ha più spazi per ospitare migranti, adulti o minori che siano". Il Pd invece attacca il governo Meloni: "Dopo anni di propaganda sulla pelle delle persone, assistiamo oggi al totale fallimento delle presunte politiche migratorie".