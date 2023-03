Sabotato un ripetitore al Righi, rivendicazione anarchica: "Solidarieta con Cospito"

È stato sabotato dagli anarchici un ripetitore per le telecomunicazioni sulle alture di Genova, al Righi. L'azione è stata rivendicata sui blog dell'area in solidarietà ad Alfredo Cospito, anarchico in sciopero della fame al 41 bis dopo aver gambizzato a Genova l'ex dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e aver provato un attentato all'ex caserma Allievi carabinieri di Fossano, senza vittime né feriti.

La rivendicazione parte infatti con una citazione dello stesso Cospito: "La logica che ci comanda è sempre meno il semplice profitto ma l’ancora più spietata logica scientifica; una volta fatta una scoperta scientifica è impossibile tornare indietro, anche se la conseguente innovazione tecnologica ci porta per mano all’autodistruzione".

"In una società che ci spinge sempre di più verso l’alienazione tecnologica - scrivono gli anarchici - verso un futuro che esclude il contatto reale dando alla nostra esistenza un’alternativa virtuale, un luogo basato sull’illusione di avere il controllo su qualsiasi aspetto del nostro tempo, un paraocchi che ci distrae dalla realtà. In quanto anarchiche e anarchici siamo consapevoli che c’è solo una classe che ha il controllo della società ipertecnologica, e lei sola gode dei suoi benefici, per questo crediamo che non ci sia sabotaggio più concreto che andare a colpire il cuore del futuro e del progresso. Morte allo stato, alle sue megamacchine, per un futuro libero dallo sfruttamento scientifico. Viva l'internazionalismo, viva l'anarchia". Sull'episodio indaga la Digos.