Rigassificatore, l'ipotesi Multedo prende piede: volantinaggio di protesta all'Ocean Race

Cresce l'ipotesi di posizionare il rigassificatore ligure al largo di Multedo e i comitati insorgono. Ma cosa succede esattamente? Il governo ha deciso che in Liguria verrà installato un impianto (presumibilmente off shore) e il presidente della Regione Giovanni Toti è stato nominato commissario per il progetto. Bisogna però trovare una location e le ipotesi sono tre: Savona, Vado Ligure e Genova. In particolare, riporta il Secolo XIX, nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede l'ipotesi di Multedo, dove al porto petroli si trova già una rete di collegamento con il nord Italia.

Ma il ponente non ci sta e insorge: ieri mattina, anche in considerazione della questione cassoni e 'dentino' davanti a Pegli Lido, una rappresentanza del coordinamento dei comitati territoriali ha svolto un volantinaggio in area Fiera, durante l'inaugurazione dell'Ocean Race, per chiedere ai politici locali e ai cittadini più attenzione nei confronti del territorio. Sul volantino, la lettera invitata il mese scorso dai cittadini a papa Francesco per chiedergli di intercedere con il sindaco Marco Bucci per far tramontare ogni ipotesi di ulteriori e nuove servitù a ponente.

"A un certo punto - spiegano i rappresentanti dei comitati - siamo stati avvertiti dalla security di dover interrompere il volantinaggio, ma era assolutamente regolare, svolgendosi in un luogo pubblico".

I cittadini chiedono di lavorare per progetti di reale riqualificazione e rigenerazione del territorio: "Dalla rinascita dei parchi storici alla valorizzazione delle nostre spiagge, passando per la promozione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico a fini turistici, senza dimenticare l'armonizzazione delle attività portuali con le sacrosante esigenze di salute e di benessere quotidiano dei cittadini. Ecco di cosa vogliamo sentir parlare, non certo di nuove servitù come rigassificatori, cassoni, cantieri logistici e quant'altro. L'idea del rigassificatore a Multedo sembra una presa in giro nei confronti degli abitanti che da troppo tempo attendono il trasferimento dei depositi chimici di Superba e Carmagnani. Il nostro territorio è già stato ampiamente sacrificato, non abbiamo ancora beneficiato delle compensazioni promesse tanti anni fa".