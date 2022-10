Limite di velocità a 30 km/h in alcune zone di Recco

Per garantire una maggiore sicurezza e una mobilità sostenibile il Comune di Recco ha istituito alcune 'zone 30' in città attraverso una recente delibera della giunta. Messo quindi a punto il programma di interventi per istituire il limite dei 30 km/h nelle aree residenziali del territorio comunale, in particolare nelle frazioni.

Le vie coinvolte

Insieme al limite di velocità ribassato sono previsti dossi artificiali per obbligare gli automobilisti ad andare più piano e attraversamenti pedonali rialzati, affiancati da una nuova segnaletica, da sistemare agli accessi per rendere ben visibile e delimitare le strade residenziali. Saranno istituite le zone residenziali nelle seguenti vie: Verzemma, L.M. Ansaldo, Montefiorito, Vecchia Vastato, Vastato, della Ne,Carbonara, Ponte di Legno, Alloro, Don Polleri, Faveto, Nostra Signora del Fulmine, Speroni, Alpini d’Italia, Pastene, Corso Garibaldi, Ageno, Castello, Milite Ignoto,Salvo d’Acquisto, Cornice Golfo Paradiso, Polanesi.

Il commento del sindaco

"Le auto troveranno elementi di rallentamento - commenta il sindaco Carlo Gandolfo sui canali social dell'amministrazione - e sono convinto che gli abitanti gradiranno questo progetto considerando che avranno molti più spazi a disposizione per camminare e muoversi in sicurezza. L’obiettivo è favorire una mobilità sostenibile e migliorare la qualità della vita delle zone frazionali".