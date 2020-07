Perde il telefono e finge di essere stato rapinato, denunciato per procurato allarme

Può capitare a tutti di perdere il proprio smartphone, ma quello che si è inventato un 42enne, residente in provincia di Torino, per tentare di ritrovarlo, non è comune. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova per i reati di procurato allarme e simulazione di reato.

Dopo aver smarrito il cellulare, ha richiesto l'intervento di una pattuglia dell'Arma, riferendo di essere stato rapinato da due malviventi. Ciò, nella sua idea, allo scopo di far avviare le procedure tecniche per la geolocalizzazione del telefono e il conseguente ritrovamento.

Nel momento in cui i carabinieri lo hanno invitato a formalizzare l'accaduto con una denuncia a carico di ignoti, l'uomo è andato in confusione ed ha iniziato a fornire versioni contraddittorie sino a quando ha preferito ammettere di essersi inventato tutto poiché sperava di ritrovare lo smartphone.