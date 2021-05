Post su un cane ammazzato di botte, scatta l'esposto in procura

L'associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) presenterà lunedì 10 maggio un esposto in Procura per chiedere che si faccia chiarezza in merito alla vicenda, diffusa sui social, di un cane seviziato e torturato per mesi, e poi ammazzato di botte.

«Tutto il web è in subbuglio - scrive l'associazione in una nota - per un post nel quale si parla di un cucciolo di cane torturato per sette mesi da alcuni componenti di una famiglia di un palazzo che si trova nel quartiere Quezzi a Genova. Nel post che sta girando in questi giorni sui social si sostiene che 'è stato seviziato e torturato per mesi un cucciolo di cane di 7 mesi e poi ammazzato di botte con pugni in testa e bastonate, lo stesso veniva segregato in una cassa di legno senza cibo e acqua e fatto uscire solo x picchiarlo. Questo è stato visto da tutto il palazzo ma nessuno ha fatto nulla per salvarlo, non hanno chiamato nessuno per salvarlo e il cucciolo è morto dopo mesi di torture perpetrate davanti a un intero vicinato, che ha avuto anche il coraggio di lamentarsi che il povero animale abbaiava'».

«Ora la vicenda è molto grave - prosegue l'associazione - in quanto secondo quanto riportato tutto il palazzo sarebbe stato a conoscenza di quanto accadeva e i residenti con il loro silenzio ne sarebbero stati quindi complici».

«Sono due giorni che cerchiamo di risalire alla fonte originale di questo post - scrive Aidaa - per capire i termini di quanto successo e quando questo sia successo con precisione. Si tratta comunque di fatti di una gravità assoluta e per questo domattina presenteremo un esposto alla procura di Genova perchè su questa vicenda si faccia chiarezza fino in fondo, e se i fatti dichiarati troveranno corrispondenza si faccia giustizia del povero cucciolo che secondo quando sostenuto nel post sarebbe morto ammazzato di botte».