Lite in strada a Quarto, in tasca un coltello da 30 centimetri

L’uomo, un 45enne di origini russe, è stato segnalato da alcuni passanti che hanno assistito alla discussione in via V Maggio

/ Via V Maggio

Una lite in strada a Quarto è finita con una denuncia per un 45enne di origini russe che, controllato dai carabinieri, è stato trovato con un coltello da 30 censimenti in tasca.

A segnalare la discussione, all’alba di domenica mattina, sono stati alcuni residenti di via V Maggio, che preoccupati hanno chiamato l 112. Sul posto sono dunque arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno controllato l’unica persona rimasta sulla scena: il 45enne, ubriaco.

In tasca l’uomo aveva il coltello, e per lui è scattata la denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e ubriachezza.