Sorpreso senza documenti in stazione, 20enne aggredisce e minaccia i poliziotti

Fermato per un normale controllo dei documenti, reagisce nei riguardi dei poliziotti scagliandosi contro di loro per sottrarsi alla sua identificazione. Protagonista un 20enne di origini albanesi che è stato arrestato dalle forze dell'ordine.

L'episodio è andato in scena domenica scorsa, 4 luglio 2021, nella stazione di Genova Principe, dove un 20enne di nazionalità albanese, senza fissa dimora e gravato da alcuni precedenti di polizia, era stato accompagnato in ufficio da una pattuglia della Polizia Ferroviaria poiché sprovvisto di permesso di soggiorno e di documentiù personali.

Durante l'accertamento della sua identità, il giovane ha prima minacciato gli agenti prospettando ripercussioni nei loro riguardi al di fuori del servizio e poi, nel tentativo di allontanarsi dall'ufficio, ha aggredito due agenti cagionando loro alcune lesioni fisiche, rispettivamente alla spalla e a una mano, giudicate guaribili per entrambi in una settimana.

Con l'aiuto di altri due poliziotti intervenuti in soccorso, lo straniero è stato bloccato e arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Processato per direttissima la mattina seguente davanti al Tribunale di Genova, il giudice ha convalidato l'arresto fissando l'udienza per il prossimo mese di settembre.