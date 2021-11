Derubata al bar della stazione, un passante ferma il ladro

Gli agenti di una volante sono intervenuti intorno alle 16 di domenica 7 novembre 2021 in piazza Acquaverde davanti alla stazione Principe in soccorso di una giovane genovese, che poco prima era stata vittima del furto del cellulare. In particolare la ragazza, che si trovava insieme ad amici nel bar della stazione, era stata avvisata da un cliente del bar che il 19enne le aveva appena sfilato il telefono dalla tasca del giubbotto.

La giovane a quel punto, vedendo il ladro fuggire, lo ha inseguito in direzione via Balbi, attirando l'attenzione dei passanti urlando "al ladro". Grazie alle sue grida il fuggitivo è stato così intercettato e bloccato da un cittadino, che lo ha trattenuto sino all'arrivo, quasi immediato, di una volante.

Il ladro, un 19enne di origini algerine, è stato denunciato per il reato di furto aggravato.