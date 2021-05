Svaligia bar dentro la stazione Principe, incastrato dalla borsa viola

Ha approfittato del giorno di chiusura, lo scorso 25 aprile, per introdursi all'interno del bar Time Caffè ubicato nell'atrio inferiore della stazione di Genova Principe, forzando indisturbato la porta di ingresso. Dopo aver rovistato nel locale, si è impossessato dei soldi della cassa, circa 300 euro, e di una dozzina di Gratta e vinci, rimanendo però immortalato dall'impianto di videosorveglianza del bar e anche dalle telecamere della stessa stazione durante il tragitto compiuto per dileguarsi.

Sabato 1 maggio, il ladro si è ripresentato nello scalo ferroviario di Principe, indossando gli stessi vestiti e persino la stessa borsa di colore viola che aveva al momento del furto. È stato grazie a questo particolare che gli agenti del reparto operativo Polfer di Genova Principe lo hanno riconosciuto e fermato mentre stava entrando in un altro bar della stazione.

Una verifica veloce alle immagini acquisite e i poliziotti hanno avuto la conferma che il fermato era proprio l'autore del colpo al Time Caffè. L'uomo, un genovese di 46 anni senza fissa dimora, già pregiudicato per reati contro il patrimonio, non ha potuto far altro che ammettere le sue responsabilità. Per lui è scattata una denuncia per furto aggravato.