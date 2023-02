Pegli, presidio contro la fabbrica di cassoni della diga a ponente

Torna a infiammarsi la protesta nel ponente: Comitato Pegli Bene Comune, Lido Di Pegli, Comitato Palmaro, Comitato Noi di Pra' e Comitato Quartiere di Multedo organizzano un presidio informativo sul progetto della fabbrica dei cassoni della nuova diga foranea.

Appuntamento sabato 4 febbraio a Pegli, in largo Calasetta, dalle 10 alle 12. La protesta in quella delegazione poiché i cassoni verranno fabbricati al porto di Pra', in linea d'aria davanti alle abitazioni di Pegli Lido.

Cassoni della diga a Pra', Barbazza: "Ho chiesto ad Autorità portuale di fabbricarli altrove"

Il presidio servirà a raccogliere domande delle persone, dare informazioni a chi vuole documentarsi sul tema: "Ribadiremo la nostra contrarietà a un’opera che viola gli accordi con i cittadini e ci confronteremo con la cittadinanza sulla nuova servitù che Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Comune di Genova vogliono imporre a Pegli Lido, Pra’ e a tutto il ponente genovese" dichiarano i membri dei comitati, ponendo l'accento sulle questioni dei rumori, delle polveri, del traffico dei camion e della svalutazione delle case.