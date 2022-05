Notte 'brava' per sei giovani della Milano 'bene' a Portofino

Notte 'brava' per un gruppo di giovani milanesi, in vacanza a Portofino.

Nel corso della notte tra lunedì 9 e martedì 10 maggio 2022 alcuni ragazzi hanno divelto la barriera automatica dell'uscita del silos in piazza della Libertà, utilizzandola come vessillo per tutto il Paese.

La bravata non è passata inosservata, anzi i sei sono stati immortalati dalle telecamere di sicurezza cittadine. I carabinieri, a seguito degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato in concorso sei persone, di cui due ragazze, di età compresa tra 25 e 28 anni, incensurati, della Milano 'bene'.