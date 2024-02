Ponte di Nervi ammalorato, approvato il progetto di messa in sicurezza

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del cavalcavia di Corso Europa che, nell'ultimo tratto a levante, passa sopra via Donato Somma. Lo stato del ponte aveva creato allarme tra i residenti della zona nello scorso mese di giugno, il Comune aveva spiegato di essere già a conoscenza della situazione e di aver già avviato un monitoraggio, con conseguenti limitazioni al transito dei mezzi pesanti. Ora arriva anche un intervento da circa 721mila euro.

Nel documento, pubblicato sull'albo pretorio, viene spiegato che l’attività di ispezione portata avanti ha evidenziato una fessurazione verticale a tutta altezza, posta in prossimità della mezzeria della spalla di levante, che si estende al basamento di fondazione e che "l’importanza della lesione ha richiesto l’attivazione di un monitoraggio in continuo con fessurimetri e inclinometri collegati ad un datalogger per l’acquisizione in remoto dei dati. L’installazione è avvenuta nel settembre 2023 e a oggi si rileva sostanzialmente una variazione dell’ampiezza della fessurazione concorde con l’andamento stagionale della temperatura". Tuttavia, prosegue il documento: "analizzando globalmente i dati a disposizione, si denota nel lungo periodo un aumento dell’ampiezza della fessurazione tale da richiedere la programmazione urgente dell’intervento di messa in sicurezza previsto a progetto. Oltre alle problematiche di fessurazione evidenziate, presenti anche sul muro andatore posto sulla rampa di collegamento con via Donato Somma, la spalla è caratterizzata da distacchi di copriferro e ossidazione delle barre d’orditura causate dalle infiltrazioni provenienti dal soprastante impalcato".

Previsto quindi un intervento in tre fasi. La prima prevede la realizzazione di due ringrossi in calcestruzzo armato posti agli estremi della spalla, al fine di regolarizzarne la superficie, e la successiva installazione di cerchiature volte a ricostituire l’integrità orginaria della spalla riducendo sensibilmente i fenomeni fessurativi. Ripristinate le condizioni di sicurezza della spalla si procederà con la fase 2 dell’intervento volta al rinforzo statico e all’adeguamento della stessa ai carichi previsti dalla normativa vigente. Il progetto prevede l’esecuzione di una fondazione ex-novo di tipo indiretto, in adiacenza al basamento esistente di fondazione, su micropali ancorati nel substrato roccioso e suddivisi in due allineamenti distinti. Un terzo allineamento, con perforazione a rotazione, sarà realizzato direttamente sulla fondazione esistente con la preventiva esecuzione di carotaggi in corrispondenza dei micropali. Al fine di garantire un collegamento con la nuova fondazione il progetto prevede il carotaggio del basamento esistente con il successivo inghisaggio di profili in carpenteria metallica opportunamente saldati all’armatura dei micropali già realizzati. Completata la fondazione si procederà con la fase che prevede l’elevazione dei sei contrafforti in calcestruzzo armato a sostegno del nuovo pulvino a contatto con le travi dell’impalcato esistente. Una terza fase prevede, infine, il posizionamento di presidi provvisionali costituiti da reti anticaduta calcinacci da fissare alle strutture esistenti.

