Dopo i danni della mareggiata, riapre la piscina della Sportiva Sturla

A meno di un mese dalla drammatica mareggiata che ha danneggiato gli spogliatoi femminili ma soprattutto ha distrutto la centrale termica dell’impianto “Federico Battezzati”, la piscina della Sportiva Sturla riapre al pubblico. Da lunedì 13 febbraio sono ripartiti i corsi di nuoto per bambini e adulti, i corsi di acquafitness, il nuoto libero e le squadre agonistiche sono tornate ad allenarsi nell’impianto di casa.

“La società si è prodigata al massimo dei suoi sforzi per assicurare un rapido avvio delle attività, in poco tempo ha provveduto alla messa in sicurezza delle strutture e al completamento delle prime opere necessarie alla ripresa – afferma il Presidente Giorgio Conte – Facciamo nuovamente appello alle istituzioni e a tutti coloro che ci sono vicini al fine di poter garantire un futuro a una realtà che, da più di un secolo, rappresenta un punto fermo nel panorama sportivo genovese”.

Conte aggiunge: “La Sportiva Sturla ha bisogno di aiuto nell’immediato per sostenere le spese di ripristino già effettuate e quelle da effettuare in un prossimo futuro ma ha soprattutto bisogno di una protezione lato mare. Ringraziamo ancora una volta, tutti coloro che ci sono stati vicini nel momento del bisogno e coloro che ci saranno nel futuro”.