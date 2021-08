Incidente sul lavoro, operaio si ferisce con un flessibile

L'uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. L'incidente è avvenuto a Pieve Ligure

Via Roma

Incidente sul lavoro nella mattinata di venerdì 27 agosto 2021 in via Roma a Pieve Ligure. Un operaio si è ferito in modo grave a un braccio con un flessibile.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118. L'uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Non sarebbe in pericolo di vita.